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НовостиВ мире13 ноября 2026 16:16

Глава ВТБ с иронией прокомментировал отставку руководителя Nvidia: "Схарчили мужика ни за что"

Костин назвал бедолагой ушедшего в отставку из-за скандала главу Nvidia
Сергей ГАПЧУК
Костин назвал бедолагой ушедшего в отставку из-за скандала главу Nvidia

Костин назвал бедолагой ушедшего в отставку из-за скандала главу Nvidia

Фото: REUTERS.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме с иронией прокомментировал скандальную отставку главы американской компании Nvidia Дженсена Хуанга.

Костин в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной отметил, что сейчас корпорации и государства имеют большие массивы данных, сохранить личную тайну невозможно. А в качестве примера он привел ситуацию с увольнением Хуанга.

"Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. ...Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала", - отметил банкир.

По его словам, скрывать что-либо в цифровую эпоху бесполезно, тайное быстро становится явным.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября Дженсен Хуанг подал в отставку с поста гендиректора Nvidia после секс-скандала. При этом, как стало известно. главу Nvidia познакомил с любовницей ее собственный муж.