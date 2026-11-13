Глава ВТБ с иронией прокомментировал отставку руководителя Nvidia: "Схарчили мужика ни за что"

Костин назвал бедолагой ушедшего в отставку из-за скандала главу Nvidia Фото: REUTERS.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме с иронией прокомментировал скандальную отставку главы американской компании Nvidia Дженсена Хуанга.

Костин в разговоре с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной отметил, что сейчас корпорации и государства имеют большие массивы данных, сохранить личную тайну невозможно. А в качестве примера он привел ситуацию с увольнением Хуанга.

"Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. ...Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала", - отметил банкир.

По его словам, скрывать что-либо в цифровую эпоху бесполезно, тайное быстро становится явным.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября Дженсен Хуанг подал в отставку с поста гендиректора Nvidia после секс-скандала. При этом, как стало известно. главу Nvidia познакомил с любовницей ее собственный муж.