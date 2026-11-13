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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 16:19

Футболиста бросили через себя во время матча в России: ему потребовалась операция и имплант

Футболист сломал шею сопернику во время матча в Тульской области
Семен ЗИМИН
Футболиста бросили через себя во время матча в России: ему потребовалась операция и имплант

Футболиста бросили через себя во время матча в России: ему потребовалась операция и имплант

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Жуткий инцидент произошёл во время футбольного матча в Тульской области. Как сообщает «База», один из игроков сломал шею своему сопернику. Всё началось с обычного спора о судейском решении, но закончилось серьёзной травмой и операцией.

Уточняется, что 30-летний Мурат Османов во время словесной перепалки набросился на 23-летнего футболиста другой команды и бросил его через себя. У пострадавшего сломался шестой шейный позвонок со смещением, а спинной мозг оказался сдавлен. Медики провели операцию и установили титановый имплант. На восстановление ушло около полугода и больше полумиллиона рублей.

«База» выяснила, что Мурат раньше работал в охранных предприятиях. Свою вину мужчина не признаёт и продолжает выходить на поле в частном клубе. Пока идёт разбирательство, он находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай недавно прогремел в Майкопе. В фитнес-клубе мужчина жестоко избил женщину прямо в тренажёрном зале. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало широкий резонанс.