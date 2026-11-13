Миллион за голову инвестора: метод убийства криптобизнесмена Новака с женой «отрабатывали» на свинье Фото: из соцсетей Романа Новака

Криптоинвестор Роман Новак и его жена Анна были убиты 2 октября 2025 года в ОАЭ. Как сообщил источник «КП-Петербург», исполнители преступления заранее проверяли один из способов расправы на свинье.

Стало известно, что расправу начали готовить заранее. Ещё оетом 2025 года один из участников получил через тайник «яд». Подозреваемые в убийстве — Константин Шахт и Юрий Шарыпов ввели его свинье, чтобы проверить вариант убийства Новака под видом передозировки. Несмотря на продуманный план, животное осталось в сознании и поэтому вариант с «ядом» решено было исключить.

Также стало известно, что за участие в подготовке и убийстве Шахту обещали один миллион долларов. Позже он привлек Шарыпова за 10 миллионов рублей, а тот нашел Владимира Далекина, которому также обещали около 10 миллионов. Все фигуранты долгое время выслеживали жертву, составляли маршруты и пытались подобрать лучшее место для расправы.

В итоге Новака заманили на виллу якобы на встречу с инвестором. К этому моменту исполнители уже выбрали участок в пустыне и подготовили место для захоронения тел. После убийства на вилле собирались устроить шумную вечеринку, искусственно испачкать помещение и вызвать клининг, чтобы замести следы.

По версии следствия, у супругов требовали доступ к криптокошелькам и другому имуществу, после чего их убили, а тела вывезли в пустыню.