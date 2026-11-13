Азаров: Реальные мирные переговоры состоятся после освобождения Донбасса Фото: Иван МАКЕЕВ.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эксклюзивном интервью KP.RU дал свой прогноз относительно реального начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее 10-11 ноября прошла первая за девять месяцев встреча в трехстороннем формате между Москвой, Вашингтоном и Киевом по ситуации вокруг Украины.

Политик полагает, что эти переговоры ничего не решат, еще пока рано.

"Давайте трезво рассуждать. Если до конца года Донбасс все-таки будет освобожден (я в это больше верю), вот тогда, скорее всего, состоятся уже реальные переговоры о заключении мира", - отметил экс-премьер.

По его словам, если киевский режим останется, то говорить о мире не придется. На данный момент на Украине настолько отфильтрована политическая среда, что там человек с какими-то взглядами, отличными от киевской верхушки. Это крамола, подчеркнул Азаров.

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