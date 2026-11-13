Рябков заявил, что РФ готова оказать политическое и материальное содействие Кубе Фото: Иван МАКЕЕВ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказать политическое и материальное содействие Кубе. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Отмечалось, что 13 ноября прошел телефонный разговор Рябкова с первым замглавы МИД Кубы Херардо Пеньяльвером.

"Озвучена готовность продолжения оказания Гаване необходимого политического и материального содействия", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее российское внешнеполитическое ведомство указало, что противоправный прессинг Белого дома в отношении Острова Свободы вышел далеко за рамки представления о морали. Целью грубого вмешательства Вашингтона в дела Гаваны является расшатывание ситуации на Кубе, смена власти и навязывание нового пути извне.

МИД РФ отметил, что Россия всегда будет выступать плечом к плечу с Кубой, добиваясь полной отмены американской блокады страны.