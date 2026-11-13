Журналист Христенко: Уиткофф вел себя необычно после переговоров с Путиным Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вел себя не как обычно после переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Он уточнил, что на летном поле правительственного терминала "Внуково-2" стоял небольшой "Боинг-737" однотонного белого цвета с тонкой синей полосой.

"Без свойственной авиакомпаниям яркой ливреи и вообще без каких-либо надписей на корпусе, опознавательных знаков, регистрационного номера и даже флага на хвосте – лайнер для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, очевидно, был призван не привлекать к себе внимание, но вместо этого лишь подогревал интерес", - отметил журналист.

Христенко подчеркнул, что в какой-то момент журналисты получили сигнал, что спецпредставители США по итогам визита хотят ответить на вопросы СМИ. Такого раньше не было, добавил он.

Также журналист заметил, что Уиткофф начал общение со СМИ с того, что представился. По его мнению, возможно, такая форма стала отражением длительных усилий спецпосланника Дональда Трампа по поиску и возможному устранению коренных причин конфликта, который поначалу казался Белому дому не столь сложным.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября глава государства на встрече в Кремле с американскими переговорщиками анекдотом об украинской коррупции шутливо охарактеризовал взаимоотношения Москвы с европейскими странами. Президент пояснил, что получается какой-то замкнутый круг. Так же и с европейцами, констатировал Путин.