В Петербурге на два месяца арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Выборгский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей матери. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов Петербурга.

«Суд <...> вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», - говорится в заявлении.

Несовершеннолетний был заключен под стражу до 12 января.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге родственники самостоятельно разыскали и доставили в отделение полиции подозреваемого в убийстве матери подростка. Тело женщины было найдено в чемодане на экотропе в Парголово. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи проводят экспертизы и выясняют мотивы преступления.