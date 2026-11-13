Захарова прокомментировала исключение ТАСС из EANA Фото: Евгения ГУСЕВА.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала исключение ТАСС из Европейского альянса информационных агентств (EANA). По словам дипломата, Европе «так и надо».

«Так им и надо», - высказалась Захарова в беседе с ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств без объяснения причин исключила из состава организации ТАСС. Согласно заявлению, опубликованному на сайте EANA, решение было принято путем тайного голосования. При этом объяснения причин и уведомления об исключении представители ТАСС не получили.

В 2022 году Свет EANA проинформировал ТАСС о приостановке членства агентства в организации. Причиной стали введенные Роскомнадзором ограничения. Сейчас в состав EANA входят 33 участника.