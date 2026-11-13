В Минспорта РФ прокомментировали отказ ряда стран Европы выполнять решение CAS

Дегтярев: Следует лишить Финляндию, Норвегию и Чехию международных турниров Фото: Иван МАКЕЕВ.

Страны, отказывающиеся выполнять законное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении допуска спортсменов РФ к соревнованиям, должны в качестве ответной меры лишаться права на проведение международных турниров. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что ранее Чехия наотрез отказалась пускать российских хоккеисток на юниорский чемпионат мира. При этом представители страны сослались на то, что решение CAS якобы "не обязывает Прагу выдавать визы".

"Это единственный в мире суд, где можно решать вопросы по спорту. И мы там их решаем. Мы будем продолжать отстаивать интересы наших спортсменов в правовом поле", - сказал глава ведомства.

Министр допустил, что МОК теперь может приостановить какую-либо деятельность национальных олимпийских комитетов стран-нарушителей решения суда. Кроме того, этот отказ может повлечь за собой отстранение и бан национальных федераций по видам спорта - ведь именно они обязаны обеспечить въезд в страну.

Дегтярев подчеркнул, что по всем странам решения непременно должны быть жесткими.

Как писал сайт KP.RU, власти Норвегии приняли решение о высылке спортсменов России и Белоруссии в случае их прибытия в страну для участия в спортивных соревнованиях.

10 ноября стало известно, что МИД Финляндии в срочном порядке готовит новое ужесточение визовой политики в отношении граждан РФ. Хельсинки стремится не допустить въезда российских спортсменов на территорию страны.