"Уже не могут слушать": депутаты ЕП устроили массовый демарш во время выступления Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Депутаты массово покинули зал заседаний Европейского парламента во время выступления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Об этом сообщил словацкий политик Любош Блага.

"Каллас уже не могут слушать даже самые отъявленные евроэнтузиасты - только посмотрите!" - подчеркнул политолог.

Блага сопроводил свою критику видеозаписью, на которой видно, как парламентарии встают со своих мест и направляются к выходу, пока глава европейской дипломатии продолжает выступление.

Ранее KP.RU сообщал, что Каллас пытались выгнать с публичной дискуссии в Монреале. Примерно через 40 минут после начала модератор мероприятия Фредерик Меран намекнул, что ей пора уходить. Глава дипломатии ЕС отреагировала категоричным "нет", вызвав смех в зале.