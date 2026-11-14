МВД России разъяснило порядок подачи заявления об отказе от гражданства Украины. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/ Global Look Press

Граждане России, которые в прошлом состояли в гражданстве Украины, могут официально отказаться от него при личном обращении в территориальные органы МВД России либо дистанционно через портал «Госуслуги». Это следует из материалов ведомства, передает ТАСС.

В министерстве пояснили, что граждане России, одновременно имеющие украинский паспорт, «считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины». По итогам рассмотрения обращения заявителю выдается соответствующая справка, подтверждающая факт принятия документа.

«Заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины подается непосредственно в территориальный орган МВД России по месту обращения заявителя либо в электронной форме с использованием портала "Госуслуги"», — отметили в ведомстве.

Для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, заявление оформляется одним из родителей или усыновителем. В отношении детей, оставшихся без попечения родителей, включая воспитанников образовательных, медицинских и социальных организаций, документ подает опекун либо уполномоченный представитель учреждения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что поданное заявление признается недействительным, если человек продолжит пользоваться правами гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. В подобном случае повторно обратиться с заявлением об отказе от гражданства можно будет только через 10 лет.

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