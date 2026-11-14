Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении трижды посетить Россию в декабре для проведения переговоров. Об этом глава армянского правительства сообщил во время выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.

Пашинян уточнил конкретные даты предстоящих поездок, а также выразил надежду на сохранение конструктивного диалога между Ереваном и Москвой.

«В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров, и надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией», — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке провел переговоры с премьером Армении и пригласил его в Москву для обсуждения взаимодействия двух стран. Несколько дней до этого Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Глава армянского правительства поздравил российского лидера с днем рождения. Политики договорились о встрече в России, но точных дат не определили.