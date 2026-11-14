В европейской стране восхитились патриотизмом россиян: Он заметен даже в разговорах и жестах Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский признался, что его восхищает патриотизм россиян и их гордость за свою великую страну. Об этом политик рассказал РИА Новости.

Чарногурский поделился впечатлениями от своих поездок в Россию. Отвечая на вопрос журналистов о том, что ему особенно запомнилось, бывший глава словацкого правительства обратил внимание на поведение местных жителей.

«Патриотизм, который проявляется в обычных разговорах и небольших жестах», — подчеркнул он.

По словам политика, россияне искренне гордятся своей страной. Именно такое отношение граждан к Родине произвело на него особое впечатление во время визитов.

Ранее бывший премьер Словакии попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвинили Чарногурского в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и поддержке РФ.

*Сайт признан экстремистским и запрещен в России.