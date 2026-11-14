Украина потеряла миллиарды на простое портов: Всплыли колоссальные убытки Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украина потеряла более семи миллиардов долларов валютной выручки за почти четыре месяца простоя портов Большой Одессы. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

С 22 июля коммерческие суда практически перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и Южного. По информации агентства, сейчас их посещают преимущественно корабли, связанные с ВСУ. Торговые перевозки переориентировали на альтернативные маршруты, в том числе через Измаил и румынскую Констанцу.

Однако возможности этих портов ограничены. Вместе они способны обеспечить не более трети экспорта, который ранее проходил через Большую Одессу. В результате за октябрь Украина смогла отправить за рубеж лишь около половины запланированного объема сельскохозяйственной продукции.

Еще серьезнее ситуация в металлургии. С конца сентября экспорт продукции этой отрасли полностью прекратился из-за остановки заводов. Ранее сельское хозяйство и металлургия вместе обеспечивали около 65% украинского экспорта, принося стране примерно 26 миллиардов долларов ежегодно.

Частично сократить убытки удалось благодаря железнодорожным перевозкам и использованию дунайских портов. Если в августе потери составляли около 70 миллионов долларов в сутки, то с сентября по ноябрь они снизились до 50–60 миллионов.

Ранее KP.RU сообщал, что уже к середине августа Украина недополучила около 1,75 миллиарда долларов из-за остановки морской торговли. Крупные иностранные торговые суда перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и Южного. При этом альтернативные маршруты через Молдавию и Румынию не смогли компенсировать выпавшие объемы грузоперевозок.