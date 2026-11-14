Выдают себя с первых строк: в МВД рассказали, по каким деталям можно вычислить объявление мошенников

МВД перечислило основные признаки мошеннических объявлений в интернете Фото: Ольга ЮШКОВА.

Распознать поддельные объявления можно по ряду характерных признаков, среди которых нереалистично выгодные условия, навязывание предоплаты и отсутствие официальных реквизитов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что в первую очередь пользователей должны насторожить завышенные обещания. Как отметили в пресс-центре, речь идет о «слишком выгодных условиях, которые не соответствуют реальности».

Кроме того, на мошеннический характер публикации указывает отсутствие точного адреса, названия организации, ИНН или других официальных данных, а также желание автора общаться исключительно в мессенджерах либо по анонимным номерам без привязки к городской телефонной линии.

Серьезным поводом для опасений в министерстве назвали навязывание предоплаты, когда злоумышленники требуют перевести деньги под предлогом бронирования, оформления страховки или предоставления гарантий.

В МВД также рекомендовали внимательно оценивать визуальную и текстовую составляющие объявлений. Наличие орфографических ошибок и неестественных формулировок в описании является прямым признаком подделки. Отдельно стоит проверять прикрепленные фотографии — они не должны совпадать со снимками, которые уже размещены в интернете и доступны для бесплатного скачивания.

Ранее IT-эксперт Михаил Тимаев предупредил, что мошенники стали активно применять тему искусственного интеллекта в качестве новой приманки для хищения личных данных.