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НовостиПолитика14 ноября 2026 6:20

Владимир Путин помиловал блогершу Лерчек

Путин подписал указ о помиловании Лерчек 14 ноября
Марк СОКОЛОВ
Владимир Путин помиловал блогершу Лерчек

Владимир Путин помиловал блогершу Лерчек

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

Согласно документу, блогершу освободили от наказания, назначенного Гагаринским судом Москвы 31 июля 2026 года. Тогда Чекалину признали виновной по делу о незаконных валютных операциях и приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также крупному денежному штрафу.

Ранее KP.RU сообщал, что Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании. Ее адвокат Константин Третьяков рассказал, что соответствующее заявление направили через интернет-приемную президента. Блогерша также добивалась разрешения на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания. Защита поясняла, что Чекалина нуждается в специализированной медицинской помощи за рубежом.