«Скоро это покажется цветочками»: в ОП РФ прокомментировали инцидент с забросанным яйцами кортежем Зеленского

Рогов назвал первым звоночком брошенные в кортеж Зеленского яйца в Ирландии Фото: REUTERS.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов прокомментировал инцидент в Ирландии, где одну из машин кортежа Владимира Зеленского забросали яйцами. По его словам, произошедшее является «первым звоночком» и свидетельствует о растущем недовольстве среди жителей стран Западной Европы.

Рогов считает, что подобные акции являются реакцией европейских граждан на финансовую политику своих правительств. По его словам, жители западноевропейских стран начинают связывать ухудшение собственного материального положения с выделением средств на поддержку Киева, считая, что эти средства расходуются непрозрачно.

«Скоро эти брошенные яйца покажутся Зеленскому цветочками. Это первые звоночки, проявление ненависти жителей европейских стран, которые наконец-то начали понимать, какие коррупционные схемы выстроил Зеленский с руководством их государств», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Напомним, днем ранее, 13 ноября, появились видеокадры, снятые во время визита украинского лидера в Ирландию, на которых запечатлено, как в один из автомобилей сопровождения бросают яйца.