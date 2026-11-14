Транспортный коллапс испортил жизнь миллионам людей: Звучат грустные итоги приостановки авиасообщения Фото: REUTERS.

Масштабная приостановка авиарейсов в США затронула более 1,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium.

По данным специалистов, на момент введения ограничений из американских аэропортов еще должны были отправиться тысячи самолетов с пассажирами.

«После 16:00 по времени восточного побережья США из американских аэропортов все еще должны были вылететь около 11 тысяч рейсов, на которые было запланировано более 1,5 миллиона пассажиров», — рассказали в компании.

Общенациональный запрет на вылеты действовал с 15:53 до 20:19 по местному времени 13 ноября. Причиной стал сбой связи в диспетчерских центрах, пояснил министр транспорта США Шон Даффи. При этом прибывающие международные самолеты обслуживались в индивидуальном порядке.

Министр внутренней безопасности страны Марквейн Маллин отметил, что признаков преднамеренной атаки на авиационную инфраструктуру пока не обнаружено.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило запрет на вылеты из всех аэропортов страны. Ограничения продолжались более четырех часов и привели к массовым задержкам рейсов. Власти заверили, что произошедший технический сбой не создавал угрозы для жизни пассажиров. При этом авиакомпаниям потребовалось дополнительное время для восстановления расписания.