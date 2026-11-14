Европа оторвала кусок от российских активов и передала Киеву: в МИД РФ рассказали о вопиющей наглости Фото: REUTERS.

Евросоюз передал Украине более восьми миллиардов евро доходов от использования замороженных российских активов. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью ТАСС.

По словам дипломата, в 2022 году бельгийский депозитарий Euroclear по собственной инициативе прекратил взаимодействие с Россией. Тогда организация заблокировала активы Банка России, нарушив контрактные обязательства. Впоследствии доходы от российских средств начали направлять Киеву.

«С 2024 года эта структура пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима», — подчеркнул Биричевский.

Ранее в МИД России предупредили Евросоюз о подготовленных ответных мерах на случай незаконного изъятия замороженных активов РФ. Биричевский заявил, что Москва располагает дополнительными инструментами воздействия, однако пока не намерена раскрывать их содержание. Дипломат призвал европейские страны оценить возможные последствия своих действий, за которые им придется отвечать.