Мошенники придумали хитрую сезонную ловушку для владельцев дач: как действует новая схема обмана

Мошенники начали обманывать дачников под предлогом подготовки участков к зиме Фото: Ольга ЮШКОВА.

Злоумышленники запустили новую схему обмана владельцев загородной недвижимости, предлагая им услуги по сезонной уборке и подготовке участков к холодам по предоплате. О росте числа подобных случаев сообщили в сервисе «МТС Защитник», передает РИА Новости.

Мошенники связываются с потенциальными жертвами по телефону или в мессенджерах, представляясь сотрудниками частных клининговых и хозяйственных бригад. Они предлагают быстро и без лишних хлопот убрать осенний мусор, занести инвентарь в дом и выполнить другие сезонные работы, однако для старта просят внести аванс. Сразу после получения перевода лжеспециалисты перестают выходить на связь, не приступая к выполнению заказа.

В компании подчеркнули, что добросовестные подрядчики никогда не требуют полную предоплату по телефону от незнакомых клиентов и не присылают платежные ссылки в мессенджерах.

Чтобы обезопасить себя от потери средств, эксперты рекомендуют заранее проверять отзывы об исполнителях, заключать официальный договор и договариваться о расчете исключительно по факту выполненных работ. При поступлении подозрительных предложений с требованием аванса диалог следует немедленно прекратить, а если деньги уже были переведены мошенникам — оперативно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Накануне в МВД России рассказали, по каким деталям можно вычислить объявление мошенников.