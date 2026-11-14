Оставили без связи и глаз в небе: ВС РФ за две недели уничтожили свыше 30 терминалов Starlink и антенн ВСУ

Командир Харон заявил об уничтожении более 30 станций Starlink и антенн ВСУ Фото: REUTERS.

Бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за первые две недели ноября вывели из строя свыше 30 антенн и спутниковых терминалов Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения разведывательных беспилотных систем с позывным Харон.

По словам военнослужащего, позиции узлов связи выявляют расчеты воздушной разведки, после чего координаты целей передаются на командные пункты и операторам ударных дронов. Огневое поражение по обнаруженным объектам наносится при помощи беспилотных систем и артиллерии.

Как пояснил командир, ликвидация оборудования позволила нарушить систему управления украинскими формированиями. Вместе со станциями спутникового интернета были уничтожены патч-антенны и ретрансляторы подразделений БПЛА, из-за чего противник на ряде участков утратил возможность полноценно применять дроны для разведки и обороны.

«Невозможность координировать действия противника со стороны командования ослабляет и подрывает морально-психологическое состояние личного состава, что позволяет нашим штурмовым группам неожиданно отбивать позиции ВСУ в Харьковской области», — отметил Харон, добавив, что работа по выведению из строя вражеских систем связи ведется ежедневно.

Ранее KP.RU рассказывал, что Россия создала аналог Starlink. В Великобритании отметили, что спутниковая система «Рассвет» может значительно повысить эффективность ударов российской армии по военным объектам Украины.