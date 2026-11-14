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НовостиВ мире14 ноября 2026 7:47

Потребовалось больше суток: Microsoft устранила последствия глобального сбоя

Microsoft заявила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Microsoft заявила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя

Microsoft заявила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя

Фото: REUTERS.

Американская корпорация Microsoft объявила о полном восстановлении работоспособности своих облачных и офисных сервисов после масштабного сбоя, затронувшего пользователей по всему миру. Соответствующее заявление компания опубликовала на своей официальной странице в социальной сети X.

В сообщении корпорации отмечается, что специалисты полностью ликвидировали первопричину технического инцидента и возобновили предоставление услуг для всех ранее затронутых клиентов и регионов.

"Мы завершили устранение первопричины инцидента и восстановили предоставление услуг для оставшихся затронутых (сбоем) клиентов и регионов", - сказано в публикации.

Напомним, массовые перебои в работе экосистемы Microsoft произошли в четверг, 12 ноября. Пользователи из разных стран жаловались на недоступность почтового клиента Outlook, пакета программ Microsoft 365, ИИ-помощника Copilot, платформы для корпоративных коммуникаций Teams и ряда других продуктов.

Согласно статистике сервиса Downdetector, всего за первый час проблема затронула аудиторию в 74 странах и территориях, при этом в самой компании подчеркнули, что причиной неполадок не была кибератака.