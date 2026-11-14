Что будет с Лерчек после помилования Владимиром Путиным: блогер узнала главное. Фото: Belkin/Global Look Press

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уже знает о решении президента России Владимира Путина помиловать ее. Об этом сообщил адвокат блогерши Константин Третьяков в беседе с RT.

По словам защитника, Чекалина по-прежнему находится в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания. При этом у нее уже есть приглашение от китайской клиники, специализирующейся на лечении рака на поздних стадиях.

В ближайшие дни Лерчек предстоит принять решение о поездке в Китай. Конкретная дата возможного вылета пока не называется.

Ранее KP.RU сообщал, что Чекалина обратилась к российскому лидеру с просьбой о помиловании. Блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Из-за ограничений, связанных с приговором, она не могла беспрепятственно отправиться на лечение за границу. 14 ноября Путин подписал указ об освобождении Лерчек от назначенного наказания.