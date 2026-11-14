Российский тренер оказался в опале в США: Он пошел выносить мусор и попал в полицию

Российский тренер оказался в опале в США: Он пошел выносить мусор и оказался в полиции Фото: REUTERS.

В США российского фитнес-тренера задержали сотрудники миграционной службы, когда он вышел из дома вынести мусор. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Эсин Гасанов переехал в Филадельфию в мае 2022 года вместе с женой и двухлетним сыном. Мужчина устроился работать фитнес-тренером и до недавнего времени не имел проблем с законом.

В октябре россиянина задержали после жалобы соседей на громкую ссору с супругой. Ему предъявили обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, однако вскоре отпустили под залог.

Спустя несколько дней Гасанова вновь задержали, но уже сотрудники миграционной службы ICE. По информации SHOT, к мужчине применили положения законодательства, предназначенные для иностранцев при въезде в США, хотя он прожил в стране более четырех лет.

Суд постановил освободить россиянина, однако тот до сих пор находится в центре временного содержания.

Ранее KP.RU сообщал о задержании другой гражданки России сотрудниками ICE в аэропорту Финикса. Женщина около двух месяцев находилась в иммиграционной тюрьме, несмотря на действующее разрешение на работу и нерассмотренное прошение об иммиграции. Суд разрешил освободить ее под залог в 90 тысяч долларов, однако необходимой суммы у семьи не оказалось.