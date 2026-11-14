Александр Дрозденко поставил задачу довести товарооборот Ленинградской области с Вьетнамом до 1 млрд долларов за 5 лет

Фото: пресс-служба губернатора Ленинградской области

Главным приоритетом деловой программы делегации Ленинградской области во Вьетнаме губернатор Александр Дрозденко назвал укрепление и развитие экономических отношений.

Глава региона сообщил о встрече с вице-президентом компании «Петровьетнам» доктором Ле Хуан Хуеном.

«Говорили о поставках энергоресурсов из портов Ленобласти. Мы стремимся выстраивать долгосрочное партнерство — не менее чем на 10–15 лет. Это позволит создать стабильные и понятные условия сотрудничества для обеих сторон», — пояснил Александр Дрозденко.

В агентстве «Вьетрейд» в Ханое Ленинградская область организовала круглый стол для встречи вьетнамского и российского бизнеса. Регион представляли компании из самых разных сфер - промышленности, энергетики, фармацевтики, аграрного сектора.

Губернатор отметил, что уже есть конкретные точки роста. Выборгский филиал корпорации «Технониколь» поставляет свои решения в Ханой и Хошимин, а в дальнейшем готов участвовать в масштабных инфраструктурных проектах страны, включая первую во Вьетнаме АЭС. «Охтинский механический завод» наладил контакты с транспортными ведомствами Ханоя и Хошимина. Выход на вьетнамский рынок планирует фармацевтическая компания «Северная Звезда».

Торговый оборот Ленобласти с Вьетнамом уже превысил 300 млн долларов в год. За 8 месяцев текущего года Вьетнам занял 7-е место по товарообороту с регионом и 3-е по импорту.

«В течение пяти лет выйти на взаимный торговый оборот в 1 млрд долларов. Это амбициозная, но вполне реалистичная цель», — поставил задачу Александр Дрозденко и подчеркнул, что каждый экспортный контракт для Ленинградской области — это рабочие места внутри региона, зарплаты и налоги в местный бюджет, которые будут направлены на социальные нужды. Поэтому регион заинтересован помогать своим компаниям выходить на внешние рынки.

Агропромышленный комплекс — не исключение. Предприятия области производят более 40% продуктов питания Северо-Западного федерально округа. Региона является одним из лидеров России по производству яиц, надоям на корову и фасовке чая и кофе.

В составе делегации работают представители производителя органических удобрений ГК «Балторганик». Предприятие готово не только поставлять свою продукцию на вьетнамский рынок, но и локализовывать здесь производство.

«Будем контролировать, чтобы все договоренности реализовались и привели к конкретным результатам», — заявил губернатор.