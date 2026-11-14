США прогнули Зеленского по теме Донбасса: украинец мямлит о диалоге и договоре Фото: REUTERS.

США предложили Украине обсудить вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, аналогичные гарантиям НАТО. Об этом сообщил Владимир Зеленский, комментируя переговоры с американской стороной. Его слова приводит издание «Страна».

Как сообщил Зеленский, Вашингтон впервые напрямую поинтересовался возможностью такого соглашения. Он уточнил, подразумевает ли предложение вступление Украины в Североатлантический альянс, однако получил ответ, что американцы рассматривают другой механизм защиты.

«Не НАТО, но что-то вроде НАТО», — передал Зеленский слова американских переговорщиков.

Он заявил, что готов вынести вопрос территориальных уступок на общественное обсуждение только при наличии полноценного пакета гарантий безопасности. Среди условий Зеленский назвал обязательства НАТО и Евросоюза, стабильное финансирование украинской армии, поставки вооружений и выделение средств на восстановление страны.

При этом Киев не намерен закреплять нейтральный статус Украины в Конституции. Американская сторона пока официально не подтверждала предложение о возможном обмене Донбасса на членство в НАТО.

Ранее США запросили позицию России по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО. По данным Financial Times, Вашингтон также интересовался возможностью предоставления подобных обязательств со стороны альянса. При этом Москва настаивает на необходимости устранить первопричины украинского конфликта и обеспечить собственную безопасность.