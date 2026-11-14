«Блестяще владел инструментарием»: Захарова рассказала, каким запомнят ушедшего из жизни посла РФ в США Дарчиева

Захарова: посол РФ Дарчиев был настоящим наставником для молодых дипломатов. Фото: МИД

Российский посол в США Александр Дарчиев глубоко разбирался в своей профессии и был настоящим наставником для многих молодых сотрудников внешнеполитического ведомства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РЕН ТВ на церемонии прощания с дипломатом.

Захарова отметила, что Дарчиев в совершенстве владел дипломатическим инструментарием и помогал начинающим специалистам не только в профессиональном росте, но и в личностном становлении.

«Блестяще владел инструментарием. Помимо этого, он был настоящим наставником для огромного количества молодых дипломатов. Вводил их в мир дипломатии, буквально помогая становиться как профессионалами, так и надежными товарищами и хорошими людьми», — заявила она.

Напомним, Александр Дарчиев скончался в Москве в среду, 11 ноября, на 67-м году жизни. Как сообщила представитель МИД, причиной смерти стало хроническое заболевание. Он работал в системе министерства с 1992 года, занимал руководящие посты в посольствах России в США и Канаде, а в 2025 году указом президента Владимира Путина был назначен главой российской дипмиссии в Вашингтоне и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.