Украинский омбудсмен ответил на предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке

Лубинец: Константиновки нет в списке Киева по проведению гуманитарной миссии. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Константиновка не фигурирует в украинском списке населенных пунктов, где планируется провести гуманитарную миссию по аналогии с Алешками в Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о проведении операции в донецком городе.

По его словам, информацию об этой инициативе, как и обо всех остальных, он впервые получил только после переговоров делегаций РФ и США в Москве. Лубинец подтвердил существование предварительного перечня территорий для возможного проведения подобных миссий. Но уточнил при этом, что в него включены лишь населенные пункты в Херсонской области.

«Что касается Константиновки, то на данный момент мне ничего не известно о подготовке какой-либо подобной гуманитарной миссии», - заявил Лубинец.

Напомним, что Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом выступил с новой инициативой. Он заявил, что после успешной миссии в Алешках стоит провести еще один такой процесс. В качестве места он выбрал Константиновку. По его мнению, организацию мероприятий нужно поручить российскому и украинскому омбудсменам.