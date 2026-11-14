Экспертный совет конкурсов ПФКИ завершил оценку: на победу претендуют свыше 8 тысяч проектов

Фото: Пресс-служба президентского фонда культурных инициатив

В Москве завершилось заседание экспертного совета грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив – ключевым вопросом повестки было подведение итогов независимой экспертизы заявок, поданных на первый грантовый конкурс 2027 года.

«В рамках заявочной кампании 18 «грантовой волны» подано 8 356 заявок. До независимой экспертизы было допущено 8 077 проектов. Общая запрашиваемая сумма составила 37,49 млрд рублей», — прокомментировал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты РФ Роман Карманов.

Председатель экспертного совета конкурсов ПФКИ, народный артист России Игорь Матвиенко рассказал о проделанной работе: «Над оценкой проектов работали 340профессионалов разных сфер креативных индустрий — музыкальной, театральной, музейной и многих других. За 42 дня ими было проведено 16 628 экспертиз».

По итогам заседания члены экспертного совета рассмотрели заявки и сформировали проект перечня победителей первого грантового конкурса 2027 года. Окончательное решение о поддержке победителей 23 ноября примет Координационный комитет по проведению конкурсов.

Очное участие в работе экспертного совета также приняли директор концертного зала «Зарядье», заслуженный артист России, председатель Общественного совета при Министерстве культуры России Иван Рудин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, генеральный директор – художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна Наталья Волкова и другие.