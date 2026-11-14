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НовостиОбщество14 ноября 2026 11:30

Москалькова считает, что Путин проявил искреннее милосердие в ситуации с Лерчек

Москалькова заявила, что именно диагноз Лерчек стал ключевым основанием для помилования
Арина СЕРОВА
Москалькова заявила, что именно диагноз Лерчек стал ключевым основанием для помилования

Москалькова заявила, что именно диагноз Лерчек стал ключевым основанием для помилования

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Решение российского лидера Владимира Путина помиловать блогера Валерию Чекалину (Лерчек), борющуюся с онкологией, стало проявлением искреннего милосердия со стороны президента. Такую оценку дала депутат, полпред Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

По ее словам, именно диагноз блогера, требующий серьезного медицинского вмешательства, стал ключевым основанием для принятия такого решения. Москалькова подчеркнула, что подобный акт милосердия подтверждает реальную, а не формальную работу института помилования в стране.

«Основание одно — милосердие и гуманизм... Можно только приветствовать то, что институт помилования не декларативный, а реально работающий», - заключила Москалькова.

Ранее Владимир Путин освободил Лерчек от наказания, назначенного судом в июле 2026 года. Блогершу приговорили к пяти годам тюрьмы условно по делу о нелегальных валютных операциях. Решение о помиловании принято на фоне борьбы Чекалиной с раком желудка. В последние месяцы болезнь девушки сильно прогрессирует.