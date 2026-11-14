Москалькова считает, что Путин проявил искреннее милосердие в ситуации с Лерчек

Москалькова заявила, что именно диагноз Лерчек стал ключевым основанием для помилования Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Решение российского лидера Владимира Путина помиловать блогера Валерию Чекалину (Лерчек), борющуюся с онкологией, стало проявлением искреннего милосердия со стороны президента. Такую оценку дала депутат, полпред Госдумы в Конституционном суде Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

По ее словам, именно диагноз блогера, требующий серьезного медицинского вмешательства, стал ключевым основанием для принятия такого решения. Москалькова подчеркнула, что подобный акт милосердия подтверждает реальную, а не формальную работу института помилования в стране.

«Основание одно — милосердие и гуманизм... Можно только приветствовать то, что институт помилования не декларативный, а реально работающий», - заключила Москалькова.

Ранее Владимир Путин освободил Лерчек от наказания, назначенного судом в июле 2026 года. Блогершу приговорили к пяти годам тюрьмы условно по делу о нелегальных валютных операциях. Решение о помиловании принято на фоне борьбы Чекалиной с раком желудка. В последние месяцы болезнь девушки сильно прогрессирует.