Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ Фото: REUTERS.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, опубликовала фото с сыном и полученным загранпаспортом после помилования президентом России Владимиром Путиным. Кадрами она поделилась в социальных сетях.

На опубликованной записи блогерша улыбается рядом с сыном и показывает на камеру документ. Лерчек радостно объявила, что теперь сможет отправиться в Китай для лечения онкологического заболевания.

Лерчек получила загранпаспорт после помилования президента

«Ура, смотрите, что есть!» — воскликнула Чекалина, демонстрируя загранпаспорт.

Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ. Фото: Соцсети Валерии Чекалиной

Ранее KP.RU сообщал, что Лерчек не сможет сразу вылететь в Китай после президентского помилования. Адвокат Константин Третьяков пояснил, что для организации поездки необходимо получить обновленные документы и направить их в зарубежную клинику. После этого врачи должны определить сроки возможной госпитализации. При этом состояние Чекалиной остается тяжелым из-за рака желудка четвертой стадии.

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