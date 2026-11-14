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НовостиЗвезды14 ноября 2026 11:38

Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ

Блогер Лерчек получила загранпаспорт после помилования Владимиром Путиным
Марк СОКОЛОВ
Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ

Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ

Фото: REUTERS.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, опубликовала фото с сыном и полученным загранпаспортом после помилования президентом России Владимиром Путиным. Кадрами она поделилась в социальных сетях.

На опубликованной записи блогерша улыбается рядом с сыном и показывает на камеру документ. Лерчек радостно объявила, что теперь сможет отправиться в Китай для лечения онкологического заболевания.

Лерчек получила загранпаспорт после помилования президента

«Ура, смотрите, что есть!» — воскликнула Чекалина, демонстрируя загранпаспорт.

Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ. Фото: Соцсети Валерии Чекалиной

Лерчек может лететь в Китай после помилования: Блогер получила главный документ. Фото: Соцсети Валерии Чекалиной

Ранее KP.RU сообщал, что Лерчек не сможет сразу вылететь в Китай после президентского помилования. Адвокат Константин Третьяков пояснил, что для организации поездки необходимо получить обновленные документы и направить их в зарубежную клинику. После этого врачи должны определить сроки возможной госпитализации. При этом состояние Чекалиной остается тяжелым из-за рака желудка четвертой стадии.

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