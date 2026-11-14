Шпионские страсти останутся за кадром: как пройдет встреча Трампа с Си Цзиньпином после скандала с основателем Nvidia

CNBC: Трамп не намерен обсуждать с Си Цзиньпином скандал вокруг Хуанга Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не намерен поднимать тему скандала вокруг личной жизни основателя корпорации Nvidia Дженсена Хуанга на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом телеканалу CNBC сообщили высокопоставленные представители американской администрации.

Ожидается, что переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. По словам источников телеканала, в ходе этого визита главу Белого дома будет сопровождать руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Напомним, Хуанг объявил об уходе со всех руководящих постов 12 ноября на фоне публикаций о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в передаче данных властям Китая. Президент США, комментируя произошедшее, воздержался от прямых оценок, отметив, что ему доподлинно неизвестно, является ли любовница сооснователя Nvidia китайской разведчицей.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что скандал вокруг Хуанга использовал госсекретарь США Марко Рубио. По данным издания, глава Госдепа стремился ослабить влияние руководителя Nvidia на президента и добиться дальнейшего ужесточения ограничений в отношении КНР.