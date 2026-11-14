В Кремле отреагировали на сообщения о формировании переговорной группы ЕС

Песков: РФ не намерена выдвигать условия по составу переговорной группы от ЕС Фото: REUTERS.

Россия не планирует ставить какие-либо условия относительно состава потенциальной переговорной группы от европейских стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По информации зарубежных СМИ, в Евросоюзе в настоящее время активно обсуждается список возможных участников будущих переговоров. Комментируя эту ситуацию, представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не собирается вмешиваться в процесс формирования делегации со стороны ЕС.

«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что интересы Европы на международной арене продолжат представлять профильные институты Евросоюза, а также государства формата E5, входящие в так называемую «коалицию желающих».