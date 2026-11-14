В Новой Москве реконструировали очистные сооружения «Рассудово»

Особое внимание уделили внедрению современных технологий. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проводимой в столице после присоединения к ней новых территорий комплексной инвентаризации и обследовании систем водоотведения.

«В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов. Выполнили реконструкцию очистных сооружений «Рассудово», что позволило гарантировать надежное водоотведение для существующих и перспективных потребителей», – отметил заммэра.

Теперь производительность очистных выросла со 120 до 500 кубометров в сутки. Сооружение оснастили системами дистанционного мониторинга. Кроме того, установили современный газоочистной комплекс, чтобы исключить неприятные запахи.

Особое внимание уделили внедрению современных технологий. Например, биологическая стадия очистки включает глубокое удаление биогенных веществ. Во время работ в основном использовались отечественные оборудование и материалы.

Напомним, с 2012 года в Новой Москве построили и реконструировали 14 очистных сооружений. Еще восемь устаревших сооружений были выведены из эксплуатации. Их место заняли построенные современные канализационные насосные станции. В результате удалось повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить ее необходимым резервом мощности.