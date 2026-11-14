В России резко вырос спрос на подработку: в каких сферах нанимают студентов и пенсионеров

РИАМО: в России резко вырос спрос на подработку для молодежи и пенсионеров. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

В России за январь–октябрь 2026 года заметно вырос спрос на временных исполнителей среди молодежи и пенсионеров. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на аналитиков.

«Гибкие форматы занятости расширяют возможности для людей разных возрастов», — отметил директор по развитию бизнеса сервиса Алексей Панюков.

Количество предложений для молодых сотрудников увеличилось на 9% год к году при средней ставке 5 637 рублей за смену. Особенно востребованными они стали в линейных профессиях (+134%), где больше всего вакансий прибавилось в ремонте и отделке помещений (+148%, в среднем 4 654 рубля за смену), обслуживании техники (+65%, в среднем 3 534 рубля) и общепите (+30%, в среднем 4 843 рубля).

Число предложений для пенсионеров в рабочих специальностях выросло на 69% при средней оплате 4 451 рубль. Наиболее активно пожилых сотрудников искали в туризме и гостиничном бизнесе (+85%, в среднем 4 030 рублей за смену), пищевой промышленности (+44%, в среднем 7 209 рублей) и торговле (+28%, в среднем 3 704 рубля).

Депутат Госдумы Владимир Сайбель в беседе с Life.ru напомнил, что по ст. 63 Трудового кодекса легкий труд вне учебы разрешен с 14 лет, но с письменного согласия родителя. С 15 лет при наличии основного общего образования можно самому заключить договор на легкий труд, а с 16 лет согласие родителей обычно не нужно.