Почему сын убил и расчленил пожилых родителей под Ростовом: жуткий мотив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Пожилых супругов в Ростове-на-Дону могли убить и расчленить из-за долга в 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, 49-летний сын пенсионеров занял у родителей деньги на покупку иномарки, однако возвращать всю сумму не спешил. На момент трагедии он задолжал им не менее 350 тысяч рублей.

В сентябре во время ремонта автомобиля в гараже 74-летний отец напомнил сыну о долге. Между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. По версии следствия, подозреваемый схватил тяжелый предмет из ящика с инструментами и нанес отцу смертельный удар.

После этого мужчина поднялся в квартиру, где находилась его 73-летняя мать. Как утверждает источник, женщина спросила о супруге, а сын признался ей в убийстве. У пенсионерки началась истерика, после чего мужчина расправился и с ней.

Позднее подозреваемый рассказал следователям, как пытался скрыть следы преступления.

«После убийства я несколько дней находился в гостинице. Через два дня вернулся на место преступления. Купил в магазине монтажную пену и в подвале сделал подобие саркофага», — признался он.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» выяснила, что подозреваемый уже дважды отбывал наказание за тяжкие преступления. В 2003 году его осудили за убийство и кражу, а в 2016-м задержали за расправу над собственной тещей. После обнаружения тел родителей мужчина попытался скрыться, однако 12 ноября его задержали в Макеевке в ДНР.