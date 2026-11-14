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НовостиЗдоровье14 ноября 2026 12:43

Эксперты назвали неочевидный фактор, влияющий на сухость кожи и ломкость волос

Роскачество: дефицит коллагена приводит к сухости кожи и ломкости волос
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эксперты назвали неочевидный фактор, влияющий на сухость кожи и ломкость волос. Фото: Ground Picture /Shutterstock /FOTODOM

Эксперты назвали неочевидный фактор, влияющий на сухость кожи и ломкость волос. Фото: Ground Picture /Shutterstock /FOTODOM

С возрастом выработка коллагена снижается, что негативно отражается на состоянии кожи, волос, ногтей и подвижности суставов. Об этом сообщили эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества, передает Lenta.ru.

Выработка этого важнейшего белка начинает сокращаться уже после 25 лет. Заподозрить его нехватку можно по сухости кожи, ломкости ногтей и дискомфорту при движении.

Однако специалисты подчеркивают, что сам по себе съеденный коллаген не попадает напрямую в ткани. В желудке он расщепляется на аминокислоты, поэтому для его синтеза организму необходим полноценный белок из мяса, рыбы, яиц и творога, а также витамин С. Дополнительным источником могут служить функциональные продукты, такие как сертифицированные костные бульоны.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что причиной воспаления могут быть не только погодные условия, но и кариес, зубной камень или стрептококковая инфекция. Как передает Life.ru, специалист рекомендовала осенью и зимой использовать гигиеническую помаду, а также включать в рацион растительные масла и орехи для защиты губ от сухости и трещин.