Тремор и диарея: врач рассказал, чем грозит привычка пить слишком много кофе

Поляков предупредил об истощении нервной системы из-за избытка кофе Фото: Вадим ПОПОВ.

Чрезмерное употребление кофе способно вызвать перегрузку центральной нервной системы, скачки артериального давления, проблемы со сном и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с aif.ru предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, при злоупотреблении напитком первой удар принимает на себя нервная система — гиперстимуляция приводит к тревожности, раздражительности, тремору конечностей, бессоннице и головным болям, а в долгосрочной перспективе грозит ее истощением. Кроме того, кофеин учащает пульс и повышает давление, что у людей с сердечно-сосудистыми патологиями может спровоцировать гипертонический криз, инфаркт или инсульт.

«Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если у человека есть эрозии или язвенные процессы, это может спровоцировать обострение. Также избыток кофе может вызывать изжогу», — отметил эксперт.

Поляков добавил, что избыток кофеина усиливает перистальтику кишечника, ухудшает усвоение витаминов группы B (в особенности B1), способствует вымыванию кальция и провоцирует обезвоживание, которое негативно сказывается на состоянии кожи.