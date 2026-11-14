Погоня за вечной молодостью играет злую шутку: психолог объяснила, почему страх старости разрушает организм

Психолог Никишина: страх перед старением только ускоряет возрастные изменения. Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock/Fotodom

Общественные стереотипы, связывающие успех исключительно с молодостью и внешней привлекательностью, провоцируют у людей сильную тревогу перед старением и в итоге лишь ускоряют этот процесс. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявила доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

По словам эксперта, в массовом сознании пожилой возраст прочно ассоциируется с одиночеством, немощью и отчаянием, из-за чего люди пытаются любыми способами отрицать закономерные перемены и убежать от реальности. Однако подобная борьба с естественным ходом жизни рождает хронический страх, который ухудшает качество жизни в настоящем и ускоряет увядание организма.

«В эти моменты нас накрывают страхи, нас накрывают тревоги, то есть то эмоциональное состояние, которое не только меняет качество жизни в настоящий момент, но и существенным образом ускоряет старение», — подчеркнула психолог.

Никишина обратила внимание на то, что вокруг есть немало примеров пожилых людей, ведущих активную, творческую и насыщенную жизнь, однако культ вечной молодости и погоня за внешними стандартами мешают обществу воспринимать их опыт как вдохновляющий ориентир.