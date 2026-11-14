Подросток погиб, трое пострадали при съезде авто в кювет в Ярославской области

В Ярославской области произошло серьезно ДТП, в котором скончался 17-летний подросток Фото: Сергей ГАПОН.

В Ярославской области произошла смертельная авария, в которой погиб 17-летний подросток. Также есть и трое пострадавших. ДТП случилось из-за съезда авто в кювет. Об этом утром 14 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По сведениям правоохранителей, трагедия случилась вечером в Некрасовском районе. Предварительно установлено, что 18-летний молодой человек за рулем иномарки не сумел удержать контроль над машиной, из-за чего она вылетела с дороги.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Camry - несовершеннолетний 2009 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», - сказано в заявлении ведомства.

Еще три человека пострадали, среди них - подросток 2009 года рождения. Всех доставили в медицинское учреждение.

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