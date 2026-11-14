Новинский: отставка Зеленского нужна для урегулирования украинского конфликта Фото: REUTERS.

Отставка главы киевского режима Владимира Зеленского необходима для дипломатического урегулирования конфликта на Украине. С таким мнением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский для издания Berliner Zeitung.

"Политика, до сих пор проводимая ... Зеленским, все больше становится препятствием для дипломатического урегулирования. Поэтому я считаю, что его отставка необходима", - сказал Новинский.

По словам Новинского, возможности для дипломатического урегулирования конфликта присутствовали с самого начала, однако сейчас будущее Украины выглядит мрачно. Он заявил, что руководство Украины обязано "положить конец этой трагедии".

"Украине требуется политическое руководство, которое будет не только обещать мир, но и сделает его своим приоритетом", - добавил бывший депутат.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия не планирует ставить какие-либо условия относительно состава потенциальной переговорной группы от европейских стран.