На Украине мужчины в военной форме пробили голову пенсионерке при поисках сына Фото: REUTERS.

Двое мужчин в военной форме ворвались в дом пенсионерки и пробили ей голову, устроив обыск в поисках сына в Волынской области. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на телеканал "Аверс".

Инцидент произошел в селе Топильное. Пострадавшая рассказала, что неизвестные сначала отключили электричество в доме, после чего сильно стучали в дверь. Её сбили сбили с ног и ударили по голове, после того как она открыла дверь. Далее мужчины начали обыскивать комнаты, шкафы и чердак, разыскивая ее сына.

К приезду родственника женщины мужчины поспешили покинуть дом, сев в автомобиль. Женщине же пришлось накладывать швы на голову и руку.

В свою очередь в Волынском областном ТЦК отрицали избиение пенсионерки. Там утверждают, что после разговора с женщиной группа покинула место происшествия.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Черновцах сотрудники ТЦК силой увезли многодетного отца, имевшего действующую отсрочку от мобилизации.