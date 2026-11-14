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НовостиПолитика14 ноября 2026 14:46

На Украине мужчины в военной форме пробили голову пенсионерке при поисках сына

Двое мужчин в военной форме напали на пенсионерку, ей пришлось накладывать швы
Вениамин ЗАХАРОВ
На Украине мужчины в военной форме пробили голову пенсионерке при поисках сына

На Украине мужчины в военной форме пробили голову пенсионерке при поисках сына

Фото: REUTERS.

Двое мужчин в военной форме ворвались в дом пенсионерки и пробили ей голову, устроив обыск в поисках сына в Волынской области. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на телеканал "Аверс".

Инцидент произошел в селе Топильное. Пострадавшая рассказала, что неизвестные сначала отключили электричество в доме, после чего сильно стучали в дверь. Её сбили сбили с ног и ударили по голове, после того как она открыла дверь. Далее мужчины начали обыскивать комнаты, шкафы и чердак, разыскивая ее сына.

К приезду родственника женщины мужчины поспешили покинуть дом, сев в автомобиль. Женщине же пришлось накладывать швы на голову и руку.

В свою очередь в Волынском областном ТЦК отрицали избиение пенсионерки. Там утверждают, что после разговора с женщиной группа покинула место происшествия.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Черновцах сотрудники ТЦК силой увезли многодетного отца, имевшего действующую отсрочку от мобилизации.