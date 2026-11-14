На пляже у Териберки нашли тело москвича, унесенного в море больше недели назад

Тело 37-летнего жителя Москвы нашли у Териберки 14 ноября Фото: Андрей АБРАМОВ.

В Мурманской области на побережье близ поселка Териберка обнаружили тело пропавшего больше недели назад москвича. Об этом в мессенджере «Макс» рассказало региональное следственное управление СК России.

Согласно имеющимся данным, турист исчез в Кольском районе еще в начале месяца во время загородного маршрута. Мужчина вместе с другими путешественниками отдыхал на популярном пляже «Драконьи яйца». В один момент его резко смыло волной вместе с женщиной. Последняя смогла сама выбраться на берег, а мужчина - нет. Его тело нашли в субботу, 14 ноября.

«На берегу одного из пляжей возле поселка Териберка обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулки», - указано в сообщении.

В связи с трагическим инцидентом сотрудники СК инициировали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечают правилам безопасности.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли тело пропавшей женщины. Оно было спрятано в чемодане возле ручья. В убийстве подозревают 15-летнего подростка, который приходится гражданке родным сыном.