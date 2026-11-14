Украинцы напали на россиянина за границей: мужчина получил переломы и может потерять зрение

На Кипре компания украинцев жестоко избила россиянина в ночном клубе, из-за чего пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии с переломом черепа. Об инциденте рассказал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в полночь в центральной части Лимасола. Прибывшие на место ЧП полицейские нашли 33-летнего гражданина РФ лежащим на улице рядом с развлекательным заведением. Мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение с множественными травмами.

Врачи обнаружили у гражданина перелом головы и лица, рваные раны и внутреннее кровоизлияние в левом глазу. Сейчас медики готовят пациента к хирургическому вмешательству. Они опасаются, что он может лишиться зрения.

Ранее в МИД России предупредили, что в ряде зарубежных стран открылась охота на россиян. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, в список потенциально опасных стран для граждан вошла и Армения.