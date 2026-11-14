"Снимок ребенка без одежды и странные сообщения": в Ростове неизвестный выманивал у женщин интимные фото малышей

В Ростове неизвестный под видом молодой мамы выпрашивал в чатах снимки малышей. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Житель Ростова выдавал себя за молодую маму в родительском чате, выманивая интимные фотографии ребенка, а также снимки чужих раздетых детей. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Одной из местных жительниц написал неизвестный с аватаркой женщины с младенцем на руках и представился Софией. По её словам, человек вежливо спрашивал о бытовых мелочах, однако интересовался исключительно семьями с малышами до трех лет.

Ростовчанка также сообщила, что собеседница стала рассказывать о болезни своего ребенка и присылать фото покраснений половых органов малыша. После этого пользователей попросил прислать фотографии ребенка одной из молодых мам.

"Когда я получила от нее снимок ребенка без одежды и странные сообщения, то поняла, что за профилем молодой мамы, вероятно, скрывается человек с подозрительным интересом к детям. Я решила предупредить остальных и скинула скриншоты в общий чат", - рассказала ростовчанка.

После огласки профиль был удален, а другие мамы из родительского чата рассказали, что у них происходили похожие случаи.

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