KP.RU: Ревнивец 4 часа ждал возлюбленного бывшей жены, чтобы его расстрелять

KP.RU: Мужчина четыре часа ждал возлюбленного бывшей жены, чтобы его расстрелять. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Екатеринбурга на протяжении четырех часов поджидал нового возлюбленного своей бывшей супруги, чтобы убить его. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Отмечается, что предполагаемым убийцей оказался 43-летний мужчина, который более 15 лет прожил со своей женой.

"Свою жертву подозреваемый поджидал более четырех часов за рулем белой иномарки Chery. В качестве орудия преступления он применил охотничий самозарядный карабин Симонова, на который у него имелось разрешение, - сообщили в МВД.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 14 ноября у подъезда жилого дома на улице Шаумяна. Мужчина совершил убийство из-за ревности.

Также сообщалось, что меньше года назад у бывшей пары на свет появился второй ребенок. Однако после этого женщина подала на развод. Сама женщина отказалась от комментариев после произошедшего.