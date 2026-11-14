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НовостиЗвезды14 ноября 2026 19:21

С журналистки Ксении Собчак сняли запрет на открытие нового бизнеса в России

Отметка о недостоверной информации у компании снята, говорится в данных ФНС
Вениамин ЗАХАРОВ
С журналистки Ксении Собчак сняли запрет на открытие нового бизнеса в России

С журналистки Ксении Собчак сняли запрет на открытие нового бизнеса в России

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

С телеведущей и журналиста Ксении Собчак сняли запрет на открытие нового бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС.

На данный момент отметка о недостоверной информации у компании снята. Соответственно, ограничение на регистрацию нового бизнеса с Собчак снято.

Таким образом, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.

Напомним, ограничение регистрировать новые компании на территории России было введено до конца октября 2029 года.

Сообщалось, что основанием для ограничения послужило внесение ее компанией ООО «Ши» недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени организации без доверенности.