Кибератака на французский почтовый сервис Maileva: хакеры украли данные 22 млн человек

Хакеры украли данные 22 млн пользователей французского сервиса Maileva Фото: REUTERS.

Платформа электронной рассылки Maileva, принадлежащая французской почтовой службе La Poste, подверглась хакерской атаке. Об этом представители компании рассказали агентству AFP.

Кибератака произошла еще в середине сентября. Злоумышленники получили доступ к именам и адресам электронной почты около 22 млн пользователей, которым направлялись сообщения через сервис Maileva.

La Poste уведомила об атаке Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам. Компания обратилась с жалобой в прокуратуру и предупредила все организации, которых затронула утечка данных.

Ранее KP.RU сообщал о кибератаке на Quantum Systems, производящую дроны, которые поставляются украинским войскам. Хакерам удалось скомпрометировать сервер обновлений немецкой компании и разместить там вредоносный код.