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НовостиВ мире14 ноября 2026 21:18

Кибератака на французский почтовый сервис Maileva: хакеры украли данные 22 млн человек

AFP: хакеры украли данные 22 млн пользователей французского сервиса Maileva
Мария ПАНЮТИНА
Хакеры украли данные 22 млн пользователей французского сервиса Maileva

Хакеры украли данные 22 млн пользователей французского сервиса Maileva

Фото: REUTERS.

Платформа электронной рассылки Maileva, принадлежащая французской почтовой службе La Poste, подверглась хакерской атаке. Об этом представители компании рассказали агентству AFP.

Кибератака произошла еще в середине сентября. Злоумышленники получили доступ к именам и адресам электронной почты около 22 млн пользователей, которым направлялись сообщения через сервис Maileva.

La Poste уведомила об атаке Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам. Компания обратилась с жалобой в прокуратуру и предупредила все организации, которых затронула утечка данных.

Ранее KP.RU сообщал о кибератаке на Quantum Systems, производящую дроны, которые поставляются украинским войскам. Хакерам удалось скомпрометировать сервер обновлений немецкой компании и разместить там вредоносный код.