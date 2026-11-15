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НовостиВ мире15 ноября 2026 1:45

В Италии призвали не забывать о многовековых связях с Россией

Бордато: Италия не должна забывать о многовековых связях с Россией
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Итальянцы не должны забывать о многовековых связях с Россией и ее помощи в чрезвычайных ситуациях. Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянцы не должны забывать о многовековых связях с Россией и ее помощи в чрезвычайных ситуациях. Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянцы не должны забывать о многовековых связях с Россией и ее помощи в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил основатель благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато. Его слова приводит РИА Новости.

«Италия очень многим обязана России. Мы никогда не должны забывать о глубокой связи, которая объединяет нас на протяжении веков», — сказал Бордато.

Напомним, ранее KP.RU писал о том, как Россия помогала Италии восстанавливать город Аквила после разрушительного землетрясения 2009 года. Российские самолеты МЧС доставили в страну палатки, одеяла и передвижные электростанции, а специалисты обследовали сотни поврежденных зданий. Россия также участвовала в восстановлении исторических объектов, в том числе дворца Ардингелли.