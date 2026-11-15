В профсоюзах объяснили, где могут официально работать дети младше 14 лет: что для этого нужно

Дети младше 14 лет могут официально работать в кино, театрах, цирках и концертных организациях. Такое исключение предусмотрено действующим законодательством. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Дети младше 14 лет могут официально работать в кино, театрах, цирках и концертных организациях. Такое исключение предусмотрено действующим законодательством. Об этом 15 ноября РИА Новости рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Действующее законодательство допускает работу детей, в том числе младше 14 лет, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях и цирках, аналогичное исключение действует и для юных спортсменов», — пояснила она.

По словам Захаренковой, для заключения трудового договора с ребенком необходимо письменное согласие одного из родителей или опекуна, а также разрешение органа опеки и попечительства. Для спортсменов младше 14 лет дополнительно требуется пройти предварительный медицинский осмотр.

Представитель профсоюзов также подчеркнула, что важно сохранять перечень работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних.

«Здоровье, безопасность и образование подростков должны оставаться приоритетом», — добавила Захаренкова.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о правилах трудоустройства несовершеннолетних в России. В мае 2026 года издание объясняло, с какого возраста подростки могут официально устроиться на работу, сколько часов им разрешено трудиться и какие документы нужны для оформления.